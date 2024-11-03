إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت، اليوم الأحد، وصول 9 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين هم: محمد السعيد محمد عبده، 17 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالساق اليسرى، ورفعت محمد السعيد، 13 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة، ومحمد محمد السعيد، 40 عامًا، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود محمد السعيد، 38 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد عمر محمد، 39 عامًا، مصابًا بجرح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب محمد محمد مرتضى، 19 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد السعيد شداد، 35 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأحمد إبراهيم بديع، 27 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد المعداوي السادات، 14 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.