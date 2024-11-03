أبو ليمون يشهد وصول معدات جديدة لتعزيز منظومة النظافة بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، وصول الدفعة الأولى من المعدات والسيارات الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة وتدعيم قطاع تحسين البيئة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025 بجملة استثمارات 151 مليون جنيه، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات.

وتفقد محافظ المنوفية المعدات الجديدة والتي تضم 4 سيارات قلاب حمولة 20 طن وبرج كهرباء، ومن المستهدف أن تتضمن الخطة 29 سيارة متنوعة ما بين سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات مجهزة قلاب حمولة 50 طن و20طن بالإضافة إلى معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية، كمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

وخلال تفقده شدد محافظ المنوفية على سائقي المعدات بضرورة الاستخدام الجيد والحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها بما يضمن استدامتها في تأدية المهام المطلوبة بالشكل المناسب، موجهاً بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي المراكز والمدن الأكثر احتياجًا، ومشيرًا إلى أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات في توريد معدات الخطة الاستثمارية بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، لافتًا إلى أن تلك المعدات تساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.