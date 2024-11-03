سانت كاترين تسجل أدنى درجة حرارة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا في جنوب سيناء -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أجواء دافئة نهارًا مع انخفاض تدريجي في معدل درجات الحرارة ليلًا، وتصل درجة الحرارة الصغرى بمدينة سانت كاترين إلى 7 درجات في منتصف الليل.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أن كافة المدن يسودها طقس دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بمعدل لا يتجاوز الـ 26 كيلو متر في الساعة.

وأوضح البيان أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمجابهة أي حالة طوارئ تطرأ على المحافظة، مع مرور رؤساء المدن على مخرات السيول للتأكد من تطهيرها، وإزالة أي صخور بها.

وأشار إلى أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1,5 متر، وكافة الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 26 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 26 والصغرى 17، وفي مدينة طابا العظمى 24 والصغرى 18، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 19 و الصغرى 7، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 29 والصغرى 21 درجة.