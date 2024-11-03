القومي للمرأة فى جنوب سيناء يطلق البرنامج التدريبي لحملة طرق الأبواب -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

قالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بجنوب سيناء، إنه جرى اليوم الأحد، إطلاق البرنامج التدريبي لحملة طرق الأبواب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء برفع الوعي المجتمعي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت مقرر المرأة، في تصريح اليوم، أن البرنامج التدريبي لحملة طرق أبواب مستمر على مدار ثلاث أيام بداية من 3 حتى 5 نوفمبر الجاري، بهدف رفع الوعى المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطن بالمحافظة خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية بالمناطق النائية، لتحقيق رؤية مصر في استمرارية تمتع الانسان بكافة الخدمات كالصحة والتعليم والثقافة، وأيضًا الرياضة.

وأشارت إلى أن فعاليات التدريب تتضمن محاضرة للتعريف بمبادرة "بداية" وتأثيرها على المجتمع المصري، ومحاضرة تلقيها وفاء نجاح، مديرة مديرية العمل، لتوضيح فرص العمل التي توفرها الدولة للمواطنين من خلال وزارة العمل، ومحاضرة عن تعزيز دور المرأة من خلال المبادرة.

وأكدت أن لحملة طرق الأبواب تسعى لبث عدد من الرسائل الهامة، وتقوم المتدربات من الرائدات بإيصال هذه الرسائل للسيدات في كافة ربوع المحافظة، وتوضيح الدور الذي تقوم به الدولة لخدمة المرأة والأسرة، وما تهدف إليه المبادرة من خدمة الأسرة المصرية بكافة فئاتها وجميع الأعمار مع تحقيق تحسين حياة المواطنين.