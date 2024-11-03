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مصرع عامل وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

10:46 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين، فى مركز جرجا محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة قيادة "السمان. م" 50 عامًا عامل، وسيارة أخرى قيادة "هيثم. ع" 29 عامًا سائق؛ بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الأولى واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى، الذي نقل جثمانه لمستشفى جرجا العام، وإصابة كل من: "رجب. م" 49 عامًا عامل، وقائد السيارة الثانية، وشقيقه "أحمد" 27 عامًا عامل، "محمد. ا" 47 عامًا عامل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مصرع عامل مستشفى جرجا العام مركز جرجا
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