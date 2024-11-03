أجواء مرعبة.. هكذا احتفل آلاف السياح بالهالوين في شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

أقامت المنتجعات والفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، احتفالات عيد "الهالوين" وسط أجواء صاخبة ومرعبة بناءً على رغبات آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، الذين حرصوا على الاستمتاع بأجواء الاحتفالات.

وحرصت الفنادق على وضع ديكورات من التماثيل والأشباح المرعبة في مداخل ومخارج الطرقات، إضافة إلى تزيين بوفيه المأكولات بالهياكل العظمية، والعنكبوت، ووضع لون الدم على الملابس التي يرتديها السياح، مع وضع وجوه مرعبة.

وقال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن هذا الاحتفال السنوي يجرى في بعض فنادق المدينة بناءً على رغبة السائحين، الذين يرتدون خلال الحفل الملابس التنكرية لشخصيات مرعبة، ورسم أشكال مرعبة على وجوههم، مع تشغيل الموسيقى الصاخبة، وذلك تعبيرا عن الجو العام.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن هذه الأجواء المثيرة تنال إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم، وتعد نوعًا من الدعاية وتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بشرم الشيخ في ارتفاع مستمر، ويتوقع أن تتجاوز الـ 90 % خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، كون معظم الدول الأوروبية تفضل قضاء إجازتها في منتجعات جنوب سيناء التي تتميز بالدفء خلال فصل الشتاء.

وأضاف ماجد توفيق الخبير السياحي مدير مجموعة فنادق بمدينة شرم الشيخ، أن السائحين يفضلون الاحتفال بعيد الهالوين في الفنادق على شواطئ مياه خليج العقبة، وإطفاء كافة الأنوار، وتزين الفنادق برسومات مرعبة تشبه أفلام الرعب، مع ارتداء العاملين في الفنادق مسكات مرعبة خلال تقديم المشروبات بالاحتفالية، لتعطي روح مناسب لأجواء الهالوين.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن السائحين لم يكتفوا باحتفال داخل الفنادق فقط، بل انتشروا داخل القطاعات السياحية المختلفة بمدينة شرم الشيخ مقل خليج نعمة، السوق التجاري القديم، وسوهوسكوير، مرتدين هذه الملابس المرعبة كنوع من الإثارة والمتعة.

في السياق ذاته، رفعت أجهزة الأمن بمدينة شرم الشيخ درجة الاستعداد لتأمين الاحتفالات في المنشآت السياحية والقطاعات المختلفة والشوارع المحيطة، مع زيادة الخدمات الثابتة والمتحركة.