"حبيبها المصري ضربها وربطها بحبل".. آخر تطورات قضية قتل سائحة سويسرية في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

تنظر محكمة جنايات الفيوم، محاكمة "محمد .ع.ج" - 37 عاما - فنى تمريض بشرم الشيخ، المتهم بقتل صديقته السويسرية التي تدعي "جابريله إليزابيث جوديروز" - 70 عاما-، أثناء تواجدهما معا بقرية تونس بمركز يوسف الصديق.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة المشكلة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، للطبيب الشرعى والاطلاع على الأوراق الخاصة بزواج المتهم عرفيا من المجنى عليها وذلك بناء على طلب دفاع المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضى، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ من صاحب فيلا بقرية تونس بوفاة إحدى السائحات التى استأجرت فيلته وبصحبتها صديقها المصري لقضاء أسبوعا للتنزه هناك.

وأكدت تحريات الرائد محمد كمال عبد الحميد رئيس مباحث يوسف الصديق، أن المتهم وصديقته السويسرية كانا يقيمان بالفيلا سويا، وأن هناك خلافا نشب بينهما، قام على إثره بضربها على رأسها وربطها بحبل وتعذيبها داخل غرفة النوم حتى توفيت قبل وصول سيارة الإسعاف.

وجرى القبض على المتهم الذى اعترف بتفاصيل الجريمة، وأنه قتلها بسبب خيانتها له، والتعرف على شخص آخر خاصة أنه متزوج منها عرفيا، وكانا ينويان السفر معا إلى دولة سويسرا.

وقال المتهم فى تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن المجنى عليها كانت تتعاطى مخدر"الآيس"، فضلا تعاطيها الأدوية لعلاج هشاشة العظام، كما تقدم دفاع المتهم لهيئة المحكمة بعقد زواج عرفى من المجنى عليها.