انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية- القاهرة.. و8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

كتب- محمد فتحي:

شهد طريق الإسماعيلية- القاهرة، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، إخطارًا من النجدة يُفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو، بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.