مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج، بلاغا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من الفحص وقوع تصادم سيارة قيادة المدعو "السمان. م. ا. ع"، 50 عاما، عامل ومقيم دائرة دار السلام، وسيارة قيادة المدعو "هيثم. ع. س. ا"، 29 عاما، سائق ومقيم قنا.

كما تبين من المعاينة، أن الحادث وقع نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الأولي واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.