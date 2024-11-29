إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، في نطاق قرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كارتة بياض العرب شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: خالد حسين فريد، 29 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، ومصطفى هلال حسين، 27 عامًا، بكسر بالذراع الأيسر، ومحمد رأفت عبد العال، 30 عامًا، بجرح قطعي باليد اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.