"ابتسم أنت في الإسماعيلية".. مبادرة تُطلق العنان للمواهب الشابة

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نظمت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، فعاليات مبادرة "ابتسم أنت في الإسماعيلية"، والتي تستهدف تنظيم فعاليات فنية للموهوبين من الأطفال والشباب في فنون الرسم والعزف.

وتعتمد فكرة المبادرة على إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة والتي تقصدها الأسر خلال اجازة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والطبيعة الخلابة التي تميز مدينة الإسماعيلية.

وتفقد فعالية اليوم، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وحرص على الحديث مع الأطفال المشاركة للاستماع إلى آرائهم في الفعالية.

وأكد السكرتير العام، أن تنظيم مثل هذه الفعالية في الهواء الطلق وفي المساحات الخضراء المفتوحة تبعث الكثير من البهجة علي الأطفال وأسرهم.

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الإبداعية.

وأضافت أن اختيار حدائق نمرة 6 يعكس الحرص على التفاعل مع المجتمع المحلي في أماكن تجمع العائلات، مما يعزز من الأثر الإيجابي للمبادرة ويجعل الفن قريبًا من الجميع.

وأوضحت "رجب" أن الرسم و العزف في الأماكن المفتوحة لا يقتصر على تطوير المهارات الفنية، بل يسهم أيضًا في إطلاق خيال المشاركين وتعزيز قدرتهم على التعبير الإبداعي.

وتابعت قائلة: "نسعى جميعًا لجعل الإسماعيلية أكثر جمالًا، ونؤمن بأن النشء هو الأمل في تحقيق هذا الهدف من خلال تنمية مواهبهم وحبهم للفن".

المبادرة تأتي كجزء من رؤية مكتبة مصر العامة لدعم الفنون والإبداع كوسيلة للتعبير عن الذات، وترسيخ قيم الجمال والإبداع في المجتمع،وشارك في تنفيذ ورش اليوم فريق عمل المكتبة بالإضافة إلي عدد من المتطوعين.