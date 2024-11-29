محافظ الوادي الجديد يعلن عن حزمة قرارات جديدة لخدمة أهالي الخارجة -صور

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن عدة قرارات ومشروعات هامة لخدمة المواطنين بمركز الخارجة، وذلك بمسجد صلاح الدين بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقد الزملوط لقاءً مع المواطنين استمع فيه إلى مطالبهم واحتياجاتهم، حيث أعلن عن عدد من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في مدينة الخارجة وتسهيل حياة المواطنين.

من أبرز القرارات التي جرى الإعلان عنها، كان البدء في حصر المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي التابع لصندوق تمويل المساكن، وذلك بهدف توفير الوحدات السكنية وفقًا لعدد المتقدمين.

كما وجه الزملوط بتخصيص خط سير مواصلات داخلية لحي أرض السلام بمدينة الخارجة، على أن يكون التمركز في البداية أمام مسجد صلاح الدين كمرحلة تجريبية تستمر لمدة أسبوع، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا كانت ستستمر بناءً على نجاح التجربة.

وفي سياق آخر، كلف المحافظ بضرورة حصر الوحدات السكنية الشاغرة في عمارات "الأولى بالرعاية" لتسريع إجراءات القرعة وتسليم الوحدات للمستحقين.

وفي خطوة أخرى لتحسين البنية التحتية، أعلن الزملوط عن زيادة عدد أعمدة الإنارة في حي أرض السلام، مع الاتفاق على تقاسم التكاليف بين المحافظة وجمعية الحي أو الأهالي.

من ناحية أخرى، كلف المحافظ مركز الخارجة بإعداد مقترح لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات تحويل الجراجات إلى سكن، على أن يكون التصالح مقتصرًا على المنازل السكنية فقط وليس المشروعات الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للبحث عن حلول عملية لهذه القضية.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتحسين الخدمات العامة، وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل سعي دائم لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.