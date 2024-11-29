الإسكندرية ترفع 211 طن قمامة في شهرين -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

رفعت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، المسئولة عن أعمال النظافة في الإسكندرية، قرابة 211 طن مخلفات صلبة ونحو طن مخلفات طبية من كافة الأحياء، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وزعت الشركة 189 صندوق قمامة و483 سلة مخلفات بعدة مناطق بينها "أبو قير، العجمي، المندرة، سيدي بشر، سموحة".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء ومسئولي شركة نهضة مصر بتكثيف عملية رفع المخلفات من الظهير الريفي بالمحافظة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد خالد، على ضرورة تفريغ محطات القمامة الوسيطة أول بأول، فضلًا عن رفع نواتج تطهير شبكات الصرف الصحي كإجراء استباقي لنوات الأمطار.

وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة.