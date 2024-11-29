لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإسكندرية ترفع 211 طن قمامة في شهرين -صور

06:50 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وضع سلات وصناديق قمامة بشوارع الإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    وضع سلات وصناديق قمامة بشوارع الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    وضع سلات وصناديق قمامة بشوارع الإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    وضع سلات وصناديق قمامة بشوارع الإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    وضع سلات وصناديق قمامة بشوارع الإسكندرية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

رفعت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، المسئولة عن أعمال النظافة في الإسكندرية، قرابة 211 طن مخلفات صلبة ونحو طن مخلفات طبية من كافة الأحياء، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وزعت الشركة 189 صندوق قمامة و483 سلة مخلفات بعدة مناطق بينها "أبو قير، العجمي، المندرة، سيدي بشر، سموحة".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء ومسئولي شركة نهضة مصر بتكثيف عملية رفع المخلفات من الظهير الريفي بالمحافظة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد خالد، على ضرورة تفريغ محطات القمامة الوسيطة أول بأول، فضلًا عن رفع نواتج تطهير شبكات الصرف الصحي كإجراء استباقي لنوات الأمطار.

وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة.

شركة نهضة مصر للخدمات البيئية أعمال النظافة الإسكندرية مخلفات صلبة محافظ الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مذبحة دكران.. وفاة رابع طفل على يد والده بأسيوط

إعلان

إعلان