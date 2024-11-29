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أب يقتل ابنته طعناً بالرقبة في سوهاج.. وتحريات الأمن تكشف السبب

06:37 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

طعن - تعبيرية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتلت ربة منزل متأثرة بإصابتها بجرح فى الرقبة، اليوم الجمعة، في مشاجرة مع والداها، بقرية المشايخ دائرة مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ميرفت. ع" 27 عامًا ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها؛ بسبب الخلافات الأسرية بينهما، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أب يقتل ابنته طعنا بالرقبة مركز شرطة دار السلام طعن ربة منزل على يد والدها
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