بالصور.. الدقهلية تزيل 160 طن قمامة بقرية فى المنصور بعد تدخل المحافظ

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، الانتهاء من رفع 160 طن مخلفات بلدية وتراكمات القمامة بقرية بدواى مركز المنصورة وذلك بعد جولة مفاجئة أجراها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأربعاء الماضي، واستياءه من سوء حالة النظافة العامة.

كان محافظ الدقهلية، تفقد قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة أول أمس الأربعاء وتلاحظ له وجود تجمعات وتراكمات قمامة، وأمر بإرسال المعدات والسيارات بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الصيانة والمركبات بديوان عام المحافظة لرفع كافة التراكمات في القرية.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بالبدء في تنفيذ خدمات الجمع السكني من قرية بدواى مركز المنصورة، ووجه إنذارا شديد اللهجة لكافة الجمعيات الأهلية والشركات المتعاقدة لتقديم خدمات النظافة بتلك القرى برفع مستوى خدمات النظافة أو فسخ التعاقد معها في حالة عدم الالتزام، موضحا أن أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة أي قصور في تأدية الخدمات على نفقة الجمعيات والشركات المتعاقدة .

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل منتظم في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان استدامة تقديم الخدمات بالشكل المناسب وتوفير مستوى لائق من النظافة في جميع المناطق.

شارك في الحملة سامح سعد رئيس جهاز النظافة بديوان عام المحافظة، وريهام الحلو نائب رئيس مركز المنصورة، وزينب وهبه رئيس الوحدة المحلية بقرية بدواي.