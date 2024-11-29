بصمات سيليكون وأقلام سحرية.. حيل جديدة للتلاعب بسجلات الحضور فى الغربية

الغربية - مروة شاهين:

كشفت تحقيقات مفاجئة عن استخدام موظفي وحدة صحية لحيل مبتكرة للتلاعب بسجلات الحضور والانصراف، إذن جرى ضبط "قلم أحمر سحري" يستخدمه موظف لشطب أسماء الغائبين وإضافتها مرة أخرى، بالإضافة إلى اكتشاف أصابع سيليكون تستخدم في التلاعب ببصمات الحضور.

البداية مع لجنة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالغربية، التى ضبطت موظفا مسؤولا عن دفتر الحضور والانصراف بوحدة صحية بقرية مسهلة، يستخدم حيلة مبتكرة للتلاعب بالسجلات الرسمية، حيث عثر المفتشون على "قلم أحمر سحري" يستخدمه الموظف في شطب أسماء الموظفين الغائبين وإضافتها مرة أخرى، وذلك لتضليل الرقابة والتغطية على التقصير في العمل.

ومنذ أيام قليلة أيضّا، اكتشف لجنة من وزارة الصحة، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالغربية، أصابع سيليكون، داخل أحد الإدراج الخاصة بالموظفين في وحدة صحية بقرية المنشأة الكبرى، بمركز السنطة، وجرى إحاتهم إلي التحقيق بالشئون القانونية، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في بصمة الحضور والإنصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالغربية، تحويل الموظف المسؤول عن دفتر الإنصراف والحضور، وذالك بعد تفتيش مفاجئ، للجنة التفتيش المالي والإداري، علي الوحدة الصحية بقرية مسهلة التابعة للإدارة الصحية بمركز السنطة، وتمكنت من ضبط قلم أحمر سحري يُستخدم في التلاعب بالأسماء وحذفها من السجلات الرسمية.

وأفاد مصدر مطلع، أنه جري ضبط قلم أحمر سحري تم شرائه من إحدي المكتبات، وفي حال قيام لجنة تفتيشية على الوحدة الصحية، والشطب علي الغياب، يقوم الموظف بعد ذلك، بشطب الغياب وتحضير الموظفين مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

كما جرى نقل 13 طبيبًا وطبيبة و8 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى بمركز السنطة بمحافظة الغربية، إلى وحدات صحية أخرى مثل قرية نواج وشوبر بمركز طنطا، ومدينة زفتى عقب قيام مجموعة من العاملين بالوحدة الصحية بالتلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية، بعد اكتشاف واقعة اصابع سيليكون تستخدم في البصمة لإثبات الحضور والانصراف.