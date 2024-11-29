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مسجد الشيخ إبراهيم العتيق.. أسوان تحتفل بافتتاح صرح ديني جديد

05:35 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    أسوان تحتفل بافتتاح صرح ديني جديد (1)
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    أسوان تحتفل بافتتاح صرح ديني جديد (3)
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أسوان - إيهاب عمران:

افتتح السكرتير العام لأسوان اللواء أيمن الشريف، مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو، وحضر الافتتاح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحياء كخير كله"، فضلاً عن القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وأشار الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، إلى استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة، التى وصل عددها حتى الآن إلى 172 مسجداً، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

اللواء أيمن الشريف مسجد الشيخ إبراهيم العتيق وزارة الأوقاف أسوان
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