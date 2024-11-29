فعاليات فنية وثقافية متنوعة في قرية بني عامر بالمنيا لتعزيزا للهوية ونبذ التطرف -صور

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المنيا-جمال محمد:

شهدت قرية بني عامر التابعة لمركز العدوة محافظة المنيا، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية ببرنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والانتماء لدى النشء والشباب، الذي تقدمه وزارة الثقافة بشكل دوري بقرى المنيا، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

واستهلت الفعاليات التي نفذها بيت ثقافة العدوة بالسلام الوطني، وأكد مدير البيت، أن برنامج المواطنة يسهم بشكل كبير في ترسيخ المفاهيم الأساسية الصحيحة لدى الشباب، وعقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة والعمل السياسي والنهوض بالمجتمع".

وناقشت خلالها نادية الشريعي، مكانة المرأة ودورها في العمل السياسي والنهوض بالمجتمع، مشيدة بالدور الحيوي والفعال الذي يقدمه قطاع الثقافة في نشر الوعي الثقافى وترسيخ الهوية الوطنية للشباب والأطفال وإبراز أهمية الوعي الوطني داخل المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

وقدمت الشريعي لأبناء القرية عدة ورش متنوعة، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الطبيعة الخلابة" للفنانة مها محمد، إلى جانب ورشة أشغال يدوية للفنانة أحلام محمد، وتوافد الجمهور على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، أنشطة أسبوعية بقرى محافظة المنيا، دعما للمواطنة وقبول الآخر، وضمن برامج التوعية والعدالة الثقافية لوزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة المنيا، وتتنوع الفعاليات بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والندوات الثقافية والعروض الفنية وورش اكتشاف الموهوبين، وتلقى الفعاليات إقبالا غفيرا من أبناء القرى المستهدفة.