إخلاء مبنى وفصل المرافق.. أول تحرك من محافظ أسيوط بشأن حريق مدينة الأزهر الجامعية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، آثار حريق محدود نشب في إحدى الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، مما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى المحافظ إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالديوان العام يفيد بوقوع حريق في الغرفة رقم 416 بالطابق الرابع بمبنى عمر بن الخطاب جناح (ج) بالمدينة الجامعية للطلاب.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بسرعة قبل امتداده إلى الغرف المجاورة، ولم تسجل أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على بعض الأثاث ومحتويات الغرفة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى المدينة الجامعية واستمعوا إلى شرح من المسؤولين بالجامعة حول ملابسات الحادث، الذي وقع أثناء صلاة ظهر الجمعة عندما كانت الغرف خالية من الطلاب.

وجرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق، تم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق وتقديم تقرير للنيابة المختصة.

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