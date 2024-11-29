رياح سرعتها 47 كيلو.. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح.

وأفاد بيان صحفي للمركز الإعلامي للهيئة، بأن الميناء توقف عن استقبال السفن والعبارات والعائمات البحرية في الرابعة عصر اليوم الجمعة.

وبلغت شدة الرياح 26 عقدة - تعادل 47 كيلو متر- اتجاهها شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة جداً.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما وجه بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.