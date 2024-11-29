بالصور- بدء عزاء الملحن محمد رحيم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل الدكتور طاهر رحيم، شقيق الموسيقار الراحل محمد رحيم، والذي وافته المنية يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض، اليوم الجمعة، المعزين من خلال إقامة عزاء للموسيقار الراحل في مدينة كفر الشيخ.

وكان شقيق الموسيقار الراحل محمد رحيم، أقام عزاء لشقيقه بدار المناسبات بحي سخا بمدينة كفر الشيخ مسقط رأسه عقب الانتهاء من مراسم دفنه، وتلقي العزاء فيه بالقاهرة.

وتوفي الموسيقار والملحن المصري محمد رحيم، يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد صراع مع المرض عقب إصابته بذبحة صدرية منذ شهور فيما شيعت جنازته ظهر ثاني يوم الوفاة الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بدأ الموسيقار محمد رحيم مسيرته في التلحين مبكرًا، عندما كان يدرس في السنة الأولى في كلية التربية الموسيقية، وقدم أولى ألحانه في أغنية "وغلاوتك" في ألبوم "عودوني" للفنان عمرو دياب في عام 1998.