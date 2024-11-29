رسالة طمأنة وتوجيهان عاجلان.. تفاصيل جديدة في حريق المدينة الجامعية بأزهر أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

في استجابة سريعة لحادثة نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبنى عمر بن الخطاب "جناح ج" بالمدينة الجامعية للطلاب في أسيوط.

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الموقع بعد ظهر الجمعة مباشرة. وقد تم السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين.

وأكد الدكتور عبدالمالك، في رسالة طمأنة لأولياء الأمور وأسر الطلاب أن الحريق تم احتواؤه بنجاح، وأنه سيتم توفير غرفة بديلة للطلاب المتضررين.

كما اطلع فضيلته رئيس الجامعة والنواب على حالة الطلاب، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة لهم ومتابعة الوضع لحظة بلحظة.

وجه الدكتور عبدالمالك بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الحريق، وأكد على ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية لإجراءات الأمن والسلامة في جميع مدن الوجه القبلي، حفاظًا على سلامة الجميع.

رافق الدكتور عبدالمالك في جولته ربيعي هاشم، مدير المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، وحسام مهران، المشرف العام على المدن الجامعية بالوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف، واللواء خالد الريفي، مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط، وكامل محمد، رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.