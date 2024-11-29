بالصور- أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدين جديدين في دسوق والحامول

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين، وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وسط جو يسوده البهجة والفرح من رواد المسجدين.

يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر شعبان الغول مدير شؤون الإدارات.

وكشفت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، عبر بيان لها اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد حسن زعلوك بعزبة بسعدون التابع لإدارة دسوق بحري، بحضور الشيخ حمدي فوزي جعفر، مدير إدارة دسوق بحري، والمهندس عادل النجار، والمهندس محمد الصمودي عضوي مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس مدينة دسوق، وعدد من التنفيذيين، وعلماء الأوقاف، والأزهر الشريف.

كما جرى افتتاح مسجد الدياسطي، بقرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول، والتابع لإدارة الحامول غرب، وذلك بحضور الشيخ صبحي أبو زامل، مدير إدارة الحامول غرب، وعدد كثيف من المصلين من رواد المسجد.

وقال الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطبة الجمعة اليوم كانت عنوان ( الـحَـيَـاءُ خَـيْـرٌ كُـلُّـهُ ) والهدف من تلك الخطبة هو توجيه رسالة للمصلين حول أهمية التحلي بخلق الحياء، وأنه باب التقوى، ومفتاح حب الناس.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ أن هناك التزام في جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يحدث أي تجاوزات.