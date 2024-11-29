غلق مركز علاج طبيعي في أسيوط لمخالفته شروط الترخيص

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط غلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له.

أكدت دكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، أن قرار الغلق جاء بعد ورود أنباء عن عودة المركز لمزاولة مهنة التغذية العلاجية بعد إنذاره منذ عام تقريبًا، حيث كان يزاول المهنة صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب على المركز. تم تكليف مسؤولي العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أوضحت عبد المعطي، أن المركز ليس له دور في التغذية العلاجية، وأن دور أخصائي العلاج الطبيعي يأتي مكملاً بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري، بينما يعمل الصيدلي ضمن فريق التغذية العلاجية ولا يحق له مزاولة المهنة كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفات طبية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بأسيوط للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، على استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يضمن عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.