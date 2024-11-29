بالصور- ختام مشروع "حُلي أسوان" لإحياء الحرف اليدوية

أسوان - إيهاب عمران:

شهد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، الحفل الختامي لمشروع "حُلي أسوان"، الذي يهدف إلى إحياء الحرف اليدوية وتمكين 180 شابًا وفتاة من خلال برنامج تدريبي متخصص في صناعة الحُلي وفن تشكيل الخرز.

وأعرب نائب المحافظ عن شكره للقائمين على تنظيم البرنامج التدريبي، والذي تم بالتعاون بين مؤسسات عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية اليدوية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والجسر وبنك الإسكندرية، وبالتنسيق مع منصة أيادي مصر بقيادة المنسق أحمد سعيد.

وأشار لاشين إلى أن هذا البرنامج يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، من خلال تأهيلهم للعمل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي والحفاظ على التراث المصري والفلكلور الثقافي.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة تعمل بتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على توفير دعم وتسويق جيد لأصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية عبر مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية، مما يعزز من فرصهم لتحقيق دخل مستدام. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولى اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المواهب الإبداعية والمشروعات الابتكارية، لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

تضمن الحفل الختامي عرضًا فنيًا فلكلوريًا، وفيديو توضيحيًا عن مشروع "حُلي أسوان"، قبل أن يختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتدربين الذين عرضوا أعمالهم أمام الحضور.