انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا انتهاء ماراثون انتخابات الاتحاد الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، والتى انتهت بفوز الطالب محمد عبد الرازق الكومى المقيد بكلية الحقوق برئاسة اتحاد الجامعة، والطالب أحمد محمد الأبيض المقيد بكلية طب الأسنان بمنصب نائب رئيس اتحاد الجامعة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أسامة بدر عميد كلية الحقوق والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لاتحاد الطلاب بالجامعة.

هنأ الدكتور محمد حسين الطلاب أعضاء مجلس الاتحاد الجديد، مشيرا إلى أهمية دورهم فتمثيل زملائهم طلاب وطالبات الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية، مثمنا جهود للجنة العليا المشرفة على الانتخابات طوال فترة انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيدا بما شهدته الانتخابات من شفافية ونزاهه، والتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، متمنيا للطلاب التوفيق والسداد فى مهامهم خلال العام الدراسي.

كما أعلنت اللجنة العليا أيضا فوز الطالب معاذ السيد داوود أمين لجنة الجوالة العليا، والطالب محمد أشرف أبو طاحون أمين مساعد لجنة الجوالة العليا، والطالب يوسف عبد الله البقاش أمين اللجنة الثقافية العليا، والطالب مازن محمد حنفي أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا، والطالبة اسراء حسام الدين أحمد أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب مصطفى محمد الجعار أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا، والطالب صلاح شريف بسيونى أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب محمد رضا عبد الحكيم أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب عبد العزيز عبد العزيز رمضان أمين لجنة الأسر العليا، والطالب محمد عفيفى حسن أمين مساعد لجنة الأسر العليا، والطالب عمر عادل عباس أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالبة نوران السيد العزب أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، والطالبة رهف محمد النجار أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا، والطالب خالد عماد الدين شبل أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا .