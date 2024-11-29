بحضور 100 طبيب.. أحدث تقنيات علاج وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي في مؤتمر بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

نظم الدكتور تامر حيدرة، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مؤتمر طبي Motility Day، لمناقشة أحدث التطورات في مجال الجهاز الهضمي، بحضور حوالي 100 من أطباء الجهاز الهضمي والمناظير والقنوات المرارية و جراحة الجهاز الهضمي، بحضور الدكتور بهاء توفيق، نقيب الاطبعاء، والدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب بكفر الشيخ، وذلك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

استعرض المؤتمر آخر ما وصل إليه الطب في مجال مناظير وحركيه الجهاز الهضمي وكذلك جراحة الجهاز الهضمي فى مصر والعالم بمشاركة أطباء وخبرات عالميه .

قال الدكتور تامر حيدرة، أن المؤتمر هدفه التعاون بين الجانب العلمي و الجانب التطبيقي من خلال عرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث و الدراسات في مجال تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والقنوات المرارية من خلال استخدام أحدث البرامج لمتابعة حركة المرئ مما يساعد في دقة التشخيص التي لم تتوافر من قبل، بالإضافة إلى قياس حمضية المرئ و مع قياس المقاومة التي لم تتوافر من قبل وتساهم بشكل كبير في دقة وسرعة تشخيص المريض .

وأضاف الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أنه يوجد تعاون بين جامعة كفر الشيخ والعديد من المؤسسات التطبيقية خلال الفترة القادمة في البحث العلمي وتطبيق تقنيات جديدة داخل المراكز المتخصصة لمواكبة التقدم والتطوير العلمي والطبي في العالم .