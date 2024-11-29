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بالصورـ حريق في المدينة الجامعية بأزهر أسيوط

01:40 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    حريق بالمدينة الجامعية بازهر اسيوط (2)
  • عرض 3 صورة
    حريق بالمدينة الجامعية بازهر اسيوط (3)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في أسيوط من السيطرة على حريق اندلع في المدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر في منطقة الوليدية، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع الحريق. على الفور، انتقل ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في الطابق الرابع بمبنى "د" بالمدينة الجامعية بنين. تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق جامعة الأزهر المدينة الجامعية مدير أمن أسيوط وائل نصار
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