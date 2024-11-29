"مهمة وسط القروش".. كيف أنقذ فريق غطس محترف ضحايا لانش مرسى علم المنكوب؟

كتب- عبدالرحمن القرشي:

في مشهد أقرب إلى أفلام الأكشن، نجح فريق محترف من الغطاسين في تنفيذ عملية إنقاذ وصفت بالمستحيلة، حيث أنقذوا أربعة سائحين ومصريًا من داخل كبائن مغلقة في لانش غارق بمحافظة البحر الأحمر، رغم محاصرة ثلاثة قروش مفترسة لحطام السفينة.

بداية المأساة

وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي عندما تعرض لانش سياحي لحادث غرق قبالة سواحل مرسى علم. ووسط الأمواج العاتية وساعات من الذعر، احتجز الناجون داخل كبائن السفينة الغارقة، التي كانت تمثل بالنسبة لهم قفصًا مغلقًا بلا أمل.

تدخل عاجل ومهمة خطيرة

فور تلقي البلاغ، وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، القوات البحرية وغرفة عمليات المحافظة بتحديد موقع السفينة. وتم الاستعانة بفريق غطس محترف، والذي قاد المهمة الشاقة مدعومًا من فرقاطة "الفاتح" التابعة للقوات البحرية.

أحد أعضاء فريق الإنقاذ يقول: "قطعنا أكثر من 50 كيلو داخل المياه بعد الحصول على إحداثيات المركب الغارق بدعم مباشر من القوات البحرية، فور وصولنا أجرينا جولة حول موقع المركب الغارق لتحديد أفضل مكان لنزولنا لدخول المركب الغارق دون تفريغ الهواء الموجود داخل كبائن السفينة للحفاظ على ثباتها".

التحدي الأول: القروش المفترسة

عند الوصول إلى موقع الغرق، اكتشف فريق الغطس وجود ثلاث قروش تحوم حول حطام السفينة. جذبتها كميات الطعام التي سقطت من مطبخ اللانش إلى المياه، مما جعل المهمة أكثر تعقيدًا. قسم الفريق عمله إلى مجموعتين: الأولى لتشتيت القروش بعيدًا عن حطام السفينة، والثانية للغطس داخلها وإنقاذ المحتجزين.

الدخول إلى السفينة الغارقة

كانت السفينة مهشمة بشكل كبير بسبب قوة الأمواج، مما زاد من صعوبة دخول الغطاسين إليها. وتم تنفيذ العملية بحذر شديد للحفاظ على الهواء الموجود داخل الكبائن، والذي كان يثبت السفينة في قاع البحر ويمنع تفككها أو غرقها بشكل أعمق.

الإنقاذ في اللحظات الأخيرة

بعد ساعات من العمل الشاق، تمكن فريق الغطس من انتشال ثلاث جثث وإنقاذ أربعة أشخاص أحياء، كانوا يعانون من اختناق بسبب نفاد الأكسجين داخل الكبائن. وأكد الناجون أنهم عاشوا لحظات ظنوا فيها أن الموت قادم لا محالة، سواء بالغرق أو بافتراس القروش.

الأرقام والإحصائيات

بحسب بيان رسمي، تم إنقاذ 33 شخصًا من ركاب اللانش المنكوب، وانتشال أربع جثث. ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن سبعة مفقودين باستخدام فرق الإنقاذ السريع والمسح الجوي.

أبطال خلف الكواليس

لم يكن النجاح في هذه المهمة ممكنًا دون جهود فريق الغطاسين المحترفين، الذين واجهوا مخاطر القروش والأمواج وظروف السفينة المهشمة لإنقاذ الأرواح. في كلماتهم، قال الفريق: "كانت مهمة تتحدى كل قواعد الأمان، لكن إنقاذ الأرواح كان يستحق كل مخاطرة."

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن إنقاذ بلغ 33 شخصاً من ركاب اللانش ، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياة 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.