بالصورـ محافظ أسيوط يتابع تشغيل ماكينات فرم الكاوتش بوحدة الرصف

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تشغيل ماكينات فرم الكاوتش وإعادة تدويره بوحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة، بهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وتعظيم إمكانات المحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق المحافظ خلال الجولة إيهاب عبد الحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وطارق سليمان، مسؤول المصنع.

شهد المحافظ التشغيل التجريبي لماكينات فرم الكاوتش، حيث يتم إعادة تدوير الكاوتش المتهالك لاستخدامه في تصنيع منتجات متعددة مثل الأطواق، وسيور ماكينات الري والجرارات، واستخراج السلك، ودواسات السيارات، وفرش الأرضيات، بالإضافة إلى استخدام أجزاء من الكاوتش كوقود في مصانع الأسمنت.

وجه أبو النصر بتسليم كافة الكميات المتاحة من الكاوتش التالف بوحدة الرصف للمصنع لإعادة تدويره، مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة الموارد، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات. وأشار إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتلبية احتياجات المستثمرين، ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وحل المشكلات التي تواجه صغار المستثمرين بسرعة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتحسين المرافق والخدمات لجذب استثمارات جديدة.