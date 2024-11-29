بالدموع والورود.. تلاميذ بالغربية يشيعون "معلمهم القدوة" إلى مثواه الأخير

الغربية - مروة شاهين:

في مشهد مؤثر مليء بالحزن والوفاء، ودّع أهالي قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، محافظة الغربية، معلمهم القدوة أيمن حمود، مدرس اللغة العربية بمدرسة الشهيد مدحت قرطام الابتدائية، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

شارك التلاميذ في جنازة معلمهم الراحل، حاملين صوره وأعلامًا وورودًا، وصنعوا ممرًا شرفيًا لجثمانه حتى مثواه الأخير، وسط هتافات حزينة تعكس مدى حبهم وارتباطهم به.

صرح عاصم حمود، مدير المدرسة وابن عم الفقيد، أن المعلم أيمن حمود كان يعاني من مرض بالكبد وظل يتلقى العلاج في معهد شبين الكوم بمحافظة المنوفية قبل أن توافيه المنية.

وأضاف أن الفقيد كان مثالًا للأخلاق الرفيعة، محبًا لتلاميذه، ودائمًا ما قدم لهم يد العون عبر حصص مجانية دون أي مقابل.

من جانبه، نعى هيثم سكر، مدير الإدارة التعليمية بالسنطة، المعلم الراحل، مشيدًا بإخلاصه وتفانيه في عمله، واصفًا إياه بأنه نموذج يُحتذى به في خدمة التعليم وحب الطلاب.