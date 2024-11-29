بالصورـ محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط ويحيل طبيبًا للتحقيق

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إحالة طبيب الغسيل الكلوي في النوبتجية الصباحية بمستشفى ديروط المركزي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسبب تغيبه عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة للمستشفى، بهدف الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الطبية المختلفة، رافقه خلال الجولة الدكتور إبراهيم وصفي نائب مدير مستشفى ديروط المركزي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطلع على الخدمات الطبية الأولية المقدمة للمصابين، ثم زار قسم الأشعة وعيادات الأطفال والأسنان، وتفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 24 حضانة، حيث اطمأن على صحة الأطفال وعدم وجود حالات خطيرة بينهم.

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي، حيث تبين تغيب الطبيب المسؤول عن القسم، مما دفعه لإحالته للتحقيق، والتقى المحافظ ببعض المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، واستمع إلى شكوى حول عطل بوحدة معالجة المياه التي تخدم قسم الغسيل الكلوي. على الفور ووجه بإصلاح الأعطال وإجراء الصيانة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي، وتكثيف أعمال النظافة وصيانة الوصلات الكهربائية والإنارة.

أكد المحافظ على مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة في كافة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى. شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل، وتكريم المتميزين، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمستشفيات المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.