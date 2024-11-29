140 مشروعا للشباب.. ورش تشاورية للتعريف ببرنامج "فرصة" في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التضامن بمحافظة جنوب سيناء، ورش عمل تشاورية تتناول التعريف ببرنامج "فرصة"، الذي يهدف إلى توفير 140 مشروعًا بقروض ميسرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، إنه جرى تنظيم أول لقاء تعريفي بالبرنامج بمدينة أبورديس، بحضور عماد عويس، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة، واللواء سامح متولي، رئيس المدينة، وعدد كبير من شباب وفتيات المدينة.

وأوضح مدير مديرية التضامن في تصريح اليوم، أن المديرية حريصة على حضور الدكتور بليغ حمدي، من مركز بحوث الصحراء، لاستعراض دراسة جدوى لمجموعة من المشروعات التي يمكن تنفيذها في المنازل، تشجيع الشباب والنساء على الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية، وتعزيز القدرة على توفير فرص عمل جديدة.

وأكد أنه من المقرر أن يجري عقد هذه الورش التشاورية بكافة مدن المحافظة لتوعية وتعريف المواطنين بالمبادرة التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية تحرص على التعاون مع كافة الجهات لضمان نجاح البرنامج، وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

ودعا مواطني المحافظة بالاستفادة من هذه المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن وفرت بالفعل 3,5 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، طبقًا للضوابط والشروط الخاصة بذلك والتي جرى الإعلان عنها، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

جدير بالذكر، أن برنامج "فرصة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء من خلال 140 مشروع، بقيمة 25 ألف جنيه للمشروع الواحد تسدد على 18 شهر، تقدم لأبناء المحافظة على شكل قروض بدون فائدة مقسمة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى للمواطنين من عملاء تكافل وكرامة، وهذه الشريحة تلتزم بدفع 50% فقط من قيمة القرض والـ 50% الأخرى منحة من الوزارة.

والشريحة الثانية تخص فئة الصيادين الذين لديهم رخصة صيد، على أن يقوم الصياد بتسديد 75% من قيمة القرض، والـ 25% الأخرى منحة من الوزارة، وتتضمن الشريحة الثالثة فئة الأسر الأولى بالرعاية الذين تم تدريبهم على حرف ومهن مختلفة، ويقومون برد القرض بنسبة 100% خلال 18 شهر بدون فوائد.







