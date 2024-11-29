بمشاركة 500 شاب.. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي المتنوع بجنوب سيناء- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات المهرجان الرياضي المتنوع بمدينة نويبع، بحضور اللواء نادر علام، رئيس المدينة، ورئيس مركز شباب نويبع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمدينة، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، و متابعة أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

وافتتح رئيس المدينة المهرجان، مؤكدًا على أهمية الرياضة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وحث الشباب على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل دوري.

وانطلقت أول فعاليات المهرجان بماراثون جري للشباب و الطلائع، تلاها سباق دراجات للطلائع ، وعرض لفريق الكاراتيه بمركز الشباب، وعرض لفريق المشروع القومي للياقة البدنية، واختتم المهرجان بتوزيع الدروع والتقاط الصور التذكارية .

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية تحرص على تنظيم هذه المهرجانات الرياضية لرفع معدلات اللياقة البدنية للشباب، و جعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى تعويد الشباب على التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، واكتشاف المواهب الرياضية المتنوعة، لدعم ورعاية الموهوبين والمتميزين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه شارك في المهرجان أكثر من 500 شاب من أبناء المدينة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة الدعم والرعاية لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعداد خطة شاملة ومتكاملة تواكب احتياجاتهم وقدراتهم المتنوعة.