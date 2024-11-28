تطعيم 220 كلب شوارع ضد السعار في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار، في إطار استراتيجية الدولة "مصر خالية من السعار 2030 صحة واحدة للجميع".

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تطعيم 220 كلب بشوارع أحياء العجمي ووسط وشرق والجمرك، فضلا عن تنظيم ندوات توعوية عن مرض السعار لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتنفيذ استراتيجية الدولة 'مصر خاليه من السعار" التي تتضمن التطعيم الجماعي لكلاب الشوارع، وتعقيم الذكور والإناث للحد من الزيادة في الاعداد، والتوعية المجتمعية والارشاد لخفض عدد حالات العقر الناتج عن سوء تعامل الإنسان مع الحيوانات الضآلة.