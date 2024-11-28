لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تطعيم 220 كلب شوارع ضد السعار في الإسكندرية- صور

10:59 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تطعيم كلاب في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    تطعيم كلاب في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    تطعيم كلاب في الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    تطعيم كلاب في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار، في إطار استراتيجية الدولة "مصر خالية من السعار 2030 صحة واحدة للجميع".

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تطعيم 220 كلب بشوارع أحياء العجمي ووسط وشرق والجمرك، فضلا عن تنظيم ندوات توعوية عن مرض السعار لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتنفيذ استراتيجية الدولة 'مصر خاليه من السعار" التي تتضمن التطعيم الجماعي لكلاب الشوارع، وتعقيم الذكور والإناث للحد من الزيادة في الاعداد، والتوعية المجتمعية والارشاد لخفض عدد حالات العقر الناتج عن سوء تعامل الإنسان مع الحيوانات الضآلة.

تطعيم كلب شوارع ضد السعار الطب البيطري بالإسكندرية جمعية الرفق بالحيوان حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع مصر خالية من السعار 2030
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
افتتاح أول نادي لنقابة المحامين بجنوب سيناء بمواصفات فندقية

إعلان

إعلان

"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار
قراءة في مؤشرات الموازنة: عبء الدين يلتهم 90% من الإيرادات والضرائب المنقذ الأكبر
حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية