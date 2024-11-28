البنات يحصدن 6 مقاعد في اتحاد طلاب جامعة السويس (صور)

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة السويس نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية التي اختُتمت اليوم الخميس، برعاية الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة.

النتائج البارزة:

رئيس اتحاد طلاب الجامعة: الطالبة مودة نصر محمود (كلية التربية).

نائب رئيس الاتحاد: الطالب يوسف صلاح بشير أحمد محمد (كلية الآداب).

تشكيل اللجان الطلابية:

لجنة الأسر الطلابية:

أمين: الطالبة صفاء زينهم إبراهيم (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).

أمين مساعد: الطالبة نورهان طنطاوي أحمد (كلية تكنولوجيا التعليم).

اللجنة الاجتماعية:

أمين: الطالب يوسف محمد عبد الخالق (كلية العلوم).

أمين مساعد: الطالب محمد عفيفي (كلية العلاج الطبيعي).

اللجنة الفنية:

أمين: الطالب محمد سيد الحلبي (كلية التجارة).

أمين مساعد: الطالبة سندس محمد أحمد (كلية الهندسة).

اللجنة العلمية:

أمين: الطالب شادي أشرف (كلية الهندسة).

أمين مساعد: الطالب عبدالرحمن محمد علي (كلية الحاسبات والمعلومات).

اللجنة الثقافية:

أمين: الطالبة روضة إسلام كامل (كلية الآداب).

أمين مساعد: الطالبة روان هيثم صبري عرفان (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).

لجنة الجوالة والخدمة العامة:

أمين: الطالب أحمد جلال مطاوع (كلية التربية).

أمين مساعد: الطالب محمد علي إسماعيل (كلية العلاج الطبيعي).

اللجنة الرياضية:

أمين: الطالب أحمد عبدالفتاح (كلية التربية).

أمين مساعد: الطالب محمد وليد عبدالغفار (كلية العلاج الطبيعي).

شهدت الانتخابات تنافسًا كبيرًا، وأسفرت عن حصد الطالبات 6 مقاعد قيادية، ما يعكس مشاركة فعالة ودورًا بارزًا لهن في تمثيل الطلاب.