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البنات يحصدن 6 مقاعد في اتحاد طلاب جامعة السويس (صور)

10:11 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    رئيس جامعة السيوس يتوسط الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب
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    اتحاد طلاب جامعة السوس
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    اعلان النتيجة
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    اللجان الفرعية باتحاد الطلاب
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    اتحاد طلاب كلية الهندسة
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    رئيس الجامعة خلال حديثه مع الطلاب
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    طالبة تدلي بصوتها لاختيار اتحاد الطلاب
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    رئيس جامعة السويس وبجواره رئيس اتحاد الطلاب ونائب رئس الاتحاد
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السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة السويس نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية التي اختُتمت اليوم الخميس، برعاية الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة.

النتائج البارزة:

رئيس اتحاد طلاب الجامعة: الطالبة مودة نصر محمود (كلية التربية).

نائب رئيس الاتحاد: الطالب يوسف صلاح بشير أحمد محمد (كلية الآداب).

تشكيل اللجان الطلابية:

لجنة الأسر الطلابية:

أمين: الطالبة صفاء زينهم إبراهيم (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).

أمين مساعد: الطالبة نورهان طنطاوي أحمد (كلية تكنولوجيا التعليم).

اللجنة الاجتماعية:

أمين: الطالب يوسف محمد عبد الخالق (كلية العلوم).

أمين مساعد: الطالب محمد عفيفي (كلية العلاج الطبيعي).

اللجنة الفنية:

أمين: الطالب محمد سيد الحلبي (كلية التجارة).

أمين مساعد: الطالبة سندس محمد أحمد (كلية الهندسة).

اللجنة العلمية:

أمين: الطالب شادي أشرف (كلية الهندسة).

أمين مساعد: الطالب عبدالرحمن محمد علي (كلية الحاسبات والمعلومات).

اللجنة الثقافية:

أمين: الطالبة روضة إسلام كامل (كلية الآداب).

أمين مساعد: الطالبة روان هيثم صبري عرفان (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).

لجنة الجوالة والخدمة العامة:

أمين: الطالب أحمد جلال مطاوع (كلية التربية).

أمين مساعد: الطالب محمد علي إسماعيل (كلية العلاج الطبيعي).

اللجنة الرياضية:

أمين: الطالب أحمد عبدالفتاح (كلية التربية).

أمين مساعد: الطالب محمد وليد عبدالغفار (كلية العلاج الطبيعي).

شهدت الانتخابات تنافسًا كبيرًا، وأسفرت عن حصد الطالبات 6 مقاعد قيادية، ما يعكس مشاركة فعالة ودورًا بارزًا لهن في تمثيل الطلاب.

البنات يحصدن 6 مقاعد اتحاد طلاب جامعة السويس جامعة السويس انتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس
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