البنات يحصدن 6 مقاعد في اتحاد طلاب جامعة السويس (صور)
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
السويس- حسام الدين أحمد:
أعلنت جامعة السويس نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية التي اختُتمت اليوم الخميس، برعاية الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة.
النتائج البارزة:
رئيس اتحاد طلاب الجامعة: الطالبة مودة نصر محمود (كلية التربية).
نائب رئيس الاتحاد: الطالب يوسف صلاح بشير أحمد محمد (كلية الآداب).
تشكيل اللجان الطلابية:
لجنة الأسر الطلابية:
أمين: الطالبة صفاء زينهم إبراهيم (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).
أمين مساعد: الطالبة نورهان طنطاوي أحمد (كلية تكنولوجيا التعليم).
اللجنة الاجتماعية:
أمين: الطالب يوسف محمد عبد الخالق (كلية العلوم).
أمين مساعد: الطالب محمد عفيفي (كلية العلاج الطبيعي).
اللجنة الفنية:
أمين: الطالب محمد سيد الحلبي (كلية التجارة).
أمين مساعد: الطالبة سندس محمد أحمد (كلية الهندسة).
اللجنة العلمية:
أمين: الطالب شادي أشرف (كلية الهندسة).
أمين مساعد: الطالب عبدالرحمن محمد علي (كلية الحاسبات والمعلومات).
اللجنة الثقافية:
أمين: الطالبة روضة إسلام كامل (كلية الآداب).
أمين مساعد: الطالبة روان هيثم صبري عرفان (كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال).
لجنة الجوالة والخدمة العامة:
أمين: الطالب أحمد جلال مطاوع (كلية التربية).
أمين مساعد: الطالب محمد علي إسماعيل (كلية العلاج الطبيعي).
اللجنة الرياضية:
أمين: الطالب أحمد عبدالفتاح (كلية التربية).
أمين مساعد: الطالب محمد وليد عبدالغفار (كلية العلاج الطبيعي).
شهدت الانتخابات تنافسًا كبيرًا، وأسفرت عن حصد الطالبات 6 مقاعد قيادية، ما يعكس مشاركة فعالة ودورًا بارزًا لهن في تمثيل الطلاب.
فيديو قد يعجبك: