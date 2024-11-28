إعلان نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مدينة السادات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أُجريت اليوم الخميس انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف كليات جامعة مدينة السادات، وسط إجراءات أمنية مشددة ووفقًا للقواعد المعتمدة من قبل الوزارة. وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الاتحاد بقاعة فندق الجامعة.

وقدمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في الانتخابات، مؤكدةً أهمية اتحاد الطلاب في تمثيل جميع طلاب الجامعة والتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم. وأشارت إلى أن الاتحاد يُسهم في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، ويعمل على تدريبهم على القيادة واكتشاف مواهبهم في شتى المجالات، كما يُعزز الاستفادة من طاقات الطلاب ويُوظفها لخدمة المجتمع.

كما أشادت "معاوية" بالتجربة الديمقراطية التي شهدتها الجامعة والعملية الانتخابية التي تمت بشفافية. ووجهت رسالة للفائزين بأن اتحادات الطلابية تُمثل فرصة لبناء الشخصيات القيادية وتحقيق الولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أن هذه الانتخابات تؤهلهم ليكونوا سفراء لجامعتهم.

نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مدينة السادات للعام الجامعي 2024/2025:

رئيس اتحاد طلاب جامعة مدينة السادات: الطالب مينا إدوار عازر جرجس

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة مدينة السادات: الطالب سيف الدين يوسف سليمان سلامة

تشكيل اللجان:

لجنة الأسر الطلابية

أمين: الطالبة آية أحمد محمد زلابية

أمين مساعد: الطالبة مريم عفيفي محمد علي

لجنة الأسر الفنية

أمين: الطالب عمر جمال محمد البابلي

أمين مساعد: الطالبة أروى عاطف عبد السميع شرف الدين

لجنة الأسر الرياضية

أمين: الطالب عبد الله مصطفى كامل رفاعي

أمين مساعد: الطالب عبد الله حسن فهيم الدويك

لجنة الأسر الثقافية

أمين: الطالب محمد ناصر أحمد المالكي

أمين مساعد: الطالب رمضان جمال عبده إبراهيم

أسرة الجوالة

أمين: الطالب محمد خالد محمد النحاس

أمين مساعد: الطالب أحمد محمد عبد السلام مغاوري

لجنة الأسر الاجتماعية

أمين: الطالب أحمد وليد فتحي زنفل

أمين مساعد: الطالبة بسمة صلاح الدين محمد

لجنة الأسر العلمية

أمين: الطالب عبد الرحمن حسن ماهر علي

أمين مساعد: الطالب أحمد عماد نجيب رشيد

وأكدت رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي سيلعبه اتحاد الطلاب في العام الدراسي الحالي، حيث يعد منصة مثالية لتحقيق التفاعل الإيجابي بين الطلاب وإدارة الجامعة.