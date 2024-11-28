محمد عادل رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة بني سويف الأهلية (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث فاز الطالب محمد عادل محمد علي، من الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، بينما فاز الطالب أحمد محمد عبد المنعم، من الفرقة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمود أحمد فؤاد برئاسة لجنة الأسر الطلابية، والطالبة أسماء شرف أحمد أمينًا مساعدًا، والطالبة غرام محمد معوض برئاسة اللجنة الفنية، والطالبة بسنت أشرف سامي أمينًا مساعدًا.

كما فاز الطالب أنس عبدالمنعم رياض بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب عبد الرحمن عادل إمام أمينًا مساعدًا. في حين فاز الطالب أحمد ياسر جمعة برئاسة اللجنة الثقافية، والطالب عمر عبد الستار عبد الحي أمينًا مساعدًا.

وفي باقي اللجان، فاز الطالب عبدالرحمن سعيد بلال برئاسة لجنة الجوالة والخدمة العامة، والطالبة مريم أحمد عبد الحليم أمينًا مساعدًا، والطالبة شهد عصام محمود برئاسة اللجنة الاجتماعية، والطالب محمد أحمد سيد أمينًا مساعدًا.

كما فازت الطالبة جنة محمد الأمير برئاسة اللجنة العلمية، والطالب موسى عوض موسى أمينًا مساعدًا.

ووجه الدكتور منصور حسن تهنئته للطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب جامعة بني سويف الأهلية، مؤكدًا أن عملية التقدم والترشح والانتخابات تمت وفقًا لمبادئ الديمقراطية والشفافية والحيادية، بما يعكس نزاهة الإجراءات.