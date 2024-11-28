إعلان قائمة الفائزين في مسابقة العمال بأوقاف أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط رسميًا عن قائمة الفائزين في مسابقة العمال لعام 2023، بعد اعتماد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

شملت القائمة 1000 عامل على مستوى الجمهورية.

وجهت المديرية تعليمات صارمة للمرشحين بضرورة الالتزام الدقيق بالمواعيد المحددة لتقديم مسوغات التعاقد، وفقًا للجدول المعتمد لكل محافظة.

ودعت وزارة الأوقاف جميع الناجحين للتوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموعد المخصص لكل محافظة لإتمام إجراءات التعاقد.