إعلان نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025، حيث تم انتخاب الطالب عبد الرحمن عوض محمود رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالب أحمد سعيد محمد بسطاوي نائبًا لرئيس الاتحاد.

أشرفت على الانتخابات الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، رئيسًا للجنة الانتخابية، وعضوية كل من الدكتور محمد علي زين، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور وائل محمد الصغير، مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذ مصطفى محمود علي، مدير الشئون القانونية، والطالبة زينب محمد عبد العزيز، والطالب عبدالرحمن فهمي أبو السعود.

وقد أسفرت الانتخابات عن النتائج التالية:

لجنة الأسر: محمد أحمد عبدالحميد أمينًا، محمد يوسف أحمد أمينًا مساعدًا.

اللجنة الفنية: لوجين أبو الحسن عبد الرحيم أمينًا، جولي أكرم شوقي أمينًا مساعدًا.

اللجنة الرياضية: مينا عبد الشهيد بخيت أمينًا، محمد فوزي الضبع أمينًا مساعدًا.

اللجنة الثقافية: عبدالرحمن نبيل عبد الوهاب أمينًا، عبد الرؤوف دسوقي طاهر أمينًا مساعدًا.

لجنة الجوالة: ماجد سعد عبدالفرج أمينًا، جمال الدين محمد جمال الدين أمينًا مساعدًا.

اللجنة الاجتماعية: عبدالرحمن أبو العباس عبد المعبود أمينًا، يوسف إدريس محمد أمينًا مساعدًا.

اللجنة العلمية: سامح مصطفى عديسي أمينًا، محمد عيد محسن أمينًا مساعدًا.

وقدمت رئيس الجامعة تهنئتها للطلاب الفائزين في الانتخابات، مشيدةً بأهمية الاتحادات الطلابية في بناء الشخصيات القيادية وإبراز القدرات الإبداعية للطلاب، مؤكدةً على دورها في تعزيز الولاء والانتماء للدولة المصرية.

كما شددت على أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية من أجل تعزيز ثقافة العمل الجماعي وحب العمل التطوعي، مع التأكيد على سياسة الباب المفتوح بين إدارة الجامعة والطلاب.