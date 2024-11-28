الشرقية تكثف جهود مكافحة البعوض والذباب لمنع انتشار الأمراض المعدية

الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، جهودها لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة باستخدام أجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف باستخدام مواتير الرش الأرضية، بالإضافة إلى مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب في تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة في المساجد ودور العبادة ودورات المياه ومقالب القمامة العمومية.

جاء ذلك من خلال استخدام الرشاشات الظهرية والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات في التجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل في جحور القوارض. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإجراءات أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في أعمال المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، ولجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في محافظة الشرقية.

يأتي ذلك تزامناً مع فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.