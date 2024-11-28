حازم بدر الدين رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أُعلنت مساء اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الأخيرة للانتخابات الطلابية في جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2025/2024، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب حازم بدر الدين جمعة، بالفرقة السادسة بكلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، بينما فاز الطالب جابر السيد جابر، بالفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

تمت عملية الانتخاب على منصب رئيس الاتحاد ونائبه بالاقتراع السري بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات.

وفي تعليق له، أكد رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة شهدت تجربة ديمقراطية حرة للممارسة الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تشكيل الشخصية المتكاملة للطلاب وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى دورها في إعداد كوادر قيادية للمستقبل.

وأضاف قنصوه أنه يتوقع من الاتحاد الطلابي الجديد تحمل المسؤولية في خدمة المجتمع الطلابي، والعمل على تشكيل مجموعات عمل لتطوير الحرم الجامعي وزيادة مستوى الأنشطة الطلابية والخدمية بمختلف كليات الجامعة.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق تعليم متميز، من خلال برامج دراسات عليا متقدمة والدرجات العلمية المشتركة مع جامعات عالمية، بالإضافة إلى تطبيق مخرجات البحث العلمي لبناء اقتصاد المعرفة عبر حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا.

شارك في الانتخابات 1307 طالب وطالبة، وتم قبول أوراق 1146 طالبًا وطالبة. ومن بين الفائزين، حصلت الطالبة إيسل محمود من كلية الحاسبات وعلوم البيانات على أمانة لجنة الأسر الطلابية، بينما فازت الطالبة هنيا عبد الخالق من كلية الزراعة بأمانة اللجنة الفنية. كما فازت الطالبة ميار سامح من كلية العلوم بأمانة اللجنة الرياضية.

وفاز أيضًا الطالب مهيمن أحمد من كلية الآداب بأمانة اللجنة الثقافية، والطالب محمود خميس من كلية العلوم بأمانة لجنة الجوالة، والطالب محمد خالد من كلية التربية بأمانة اللجنة الاجتماعية، والطالب سيف أحمد من كلية الطب بأمانة اللجنة العلمية.