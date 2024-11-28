محمود سيف مغيب رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم (صور)

الفيوم ـ حسين فتحي:

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وقائع انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، حيث تم انتخاب الطالب محمود سيف مغيب من كلية العلوم رئيسًا لاتحاد طلاب الجامعة، بينما فاز الطالب أحمد رجب من كلية الزراعة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب عبد الرحمن ناصر من كلية الحقوق بمنصب أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية، والطالب عبد الهادي عادل من كلية الآثار بمنصب أمين مساعد اللجنة العلمية والتكنولوجية.

وفي اللجنة الاجتماعية، فازت الطالبة أسماء بدوي من كلية الخدمة الاجتماعية بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، والطالبة هاجر رمضان من كلية الآداب بمنصب أمين مساعد اللجنة الاجتماعية.

أما في لجنة الجوالة، فاز الطالب يوسف أحمد من كلية التربية الرياضية بمنصب أمين لجنة الجوالة، والطالب ديفيد فايز من كلية التمريض بمنصب أمين مساعد لجنة الجوالة.

وفي اللجنة الفنية، فاز الطالب مروان إيهاب من كلية الهندسة بمنصب أمين اللجنة الفنية، والطالبة هاجر محمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الفنية.

أما في اللجنة الثقافية، فاز الطالب محمد وليد من كلية دار العلوم بمنصب أمين اللجنة الثقافية، والطالب زياد محسن بمنصب أمين مساعد اللجنة الثقافية.

وفي اللجنة الرياضية، فاز الطالب أحمد حسين من كلية التربية الرياضية بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب أحمد إبراهيم من كلية الألسن بمنصب أمين مساعد اللجنة الرياضية.

وأخيرًا، فاز الطالب مازن عماد الدين من كلية الخدمة الاجتماعية بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة ميار رجب من كلية التربية للطفولة المبكرة بمنصب أمين مساعد لجنة الأسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات الجامعة والإداريين.