مقتل شاب على يد صديقه بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مقتله على يد صديقه إثر خلاف على مبلغ مالي، حيث قام الأخير بطعنه بسلاح أبيض في الرقبة، ما أسفر عن وفاته، وذلك في منطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. تم نقل الجثة إلى مستشفى معهد ناصر.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول شاب يدعى "م. ع." (19 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة عثمان) مصابًا بجرح نافذ في الرقبة أدى إلى وفاته.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الخلاف كان بسبب مبلغ مالي بين المجني عليه وصديقه "أ. ي." (19 سنة، عاطل، ومقيم بذات المنطقة)، الذي قام بطعنه بسكين ثم فر هاربًا.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.