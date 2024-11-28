سقوط مصعد كهربائي بـ 3 أشخاص في البحيرة

البحث عن طفلة مفقودة.. 9 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، إثر سقوط مصعد كهربائي "أسانسير"، أمام مدرسة صلاح الدين بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط مصعد كهربائي ببرج سكني بمدينة دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أن السبب انقطاع الأحبال الخاصة بالمصعد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة: مادلين كمال صليب، 70 عاما، ووسيم سامي صبحي، 45 عاما، ورمزي عادل نسيم، 36 عاما، وجميعهم مقيمين بمدينة دمنهور، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.