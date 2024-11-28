محافظ أسوان يتابع المرحلة الأخيرة لمشروع ممشى أهل مصر تمهيدًا للافتتاح (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سير الأعمال في المرحلة الأخيرة من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، حيث أُكد على تكثيف الجهود لاستكمال الأعمال تمهيدًا لافتتاح المشروع قريبًا.

ويشمل الجزء المتبقي من المشروع، الذي يقع في "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل، العديد من المرافق الحديثة، حيث تضم 56 محلًا وكافتيريا وبازارًا ومطعمًا سياحيًا على أعلى مستوى، مزودة بمنظومة حريق كاملة، ودورات مياه عمومية، بالإضافة إلى مصاعد كهربائية لضمان سهولة الوصول لكافة الزوار.

كما يتم تنفيذ ممشى زجاجي في المستوى الثالث، يسمح للزوار بالتجول فوق مجرى نهر النيل مباشرة للاستمتاع بالمنظر الخلاب.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع جزء من مجموعة مشروعات ضخمة تشهدها محافظة أسوان في مختلف القطاعات، في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة وفقًا لرؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى ضرورة زيادة وتيرة العمل في المرحلة الأخيرة للمشروع ليصبح كورنيش أسوان نقطة جذب رئيسية، وواجهة جمالية ترحب بالمواطنين والزوار من المصريين والأفواج السياحية.