محافظ الأقصر يفتتح فعاليات مهرجان المرأة الصعيدية في إسنا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان المرأة الصعيدية للحرف البيئية والمشغولات اليدوية، الذي يُنظم بالتعاون بين جمعيتي العيساوية للتكافل الاجتماعي والمنار للتنمية والتدريب. أقيم المهرجان داخل قاعة الشيراتون بنادي السلام الرياضي بمركز إسنا، جنوب الأقصر.

شهد المهرجان عرض منتجات أكثر من خمسين عارضة من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية، التي تم إنتاجها في منازل المشاركات بهدف تحسين مستواهن الاقتصادي. وبدأت الفعاليات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

يأتي المهرجان تزامنًا مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف فكرة المهرجان إلى دعم الجمعيات النسائية في تقديم منتجاتهن بأعلى مستوى من الجودة. كما تشمل الفعاليات ندوات توعوية ثقافية وصحية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية لتمكين السيدات من استراتيجيات التسويق وتنفيذ مشاريعهن الصغيرة.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن مهرجان المرأة الصعيدية يُعد فرصة كبيرة لإبراز دور المجتمع المدني في دعم المرأة، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة مثل السجاد والكليم والملابس التراثية والريزن والمخبوزات والتوابل، وكذلك منتجات السيدات من فئة الصم والبكم.

كما شكر القائمين على الجمعيتين على جهودهم في تنمية قدرات العارضات ومساعدتهن في فتح أسواق جديدة وتسويق منتجاتهن، مع الحفاظ على التراث البيئي. ووعد المحافظ بتوفير قطعة أرض في أقرب وقت لتكون معرضًا دائمًا للسيدات بمركز إسنا.

حضر افتتاح المهرجان الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الحميد العيسوي، رئيس مجلس إدارة جمعية العيساوية، وجيهان عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة جمعية المنار للتنمية والتدريب، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارات والمشايخ والقساوسة والعمد والقيادات البرلمانية.