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3 مصابين في تصادم ميكروباص بأتوبيس في الإسكندرية (صور)

07:28 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    مصابين في تصادم ميكروباص بأتوبيس في الإسكندرية (1)
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم، مساء اليوم الأربعاء، بين سيارتين أتوبيس وميكروباص بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة العوايد دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام ميكروباص بأتوبيس في آخر كوبري العوايد بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي ومصاب آخر إلى مستشفى ألفا لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم إصابة 3 أشخاص الإسعاف النيابة العامة مستشفى ألفا الإسكندرية
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