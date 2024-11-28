ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار قبل تهريبها بالسوق السوداء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية ومحطات الوقود في مدن "راس سدر، دهب، أبو رديس، شرم الشيخ".

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع مظاهر الغش، تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط محطتي وقود قامت بتجميع 15 ألف لتر من البنزين والسولار لبيعها في السوق السوداء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحطات، حيث تم تحصيل فروق الأسعار بين السعر المدعم والسعر العالمي لصالح الهيئة العامة للبترول. كما تم تحرير محضر مخالفة للقانون.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط بدال تمويني قام بتجميع 97 بطاقة تموينية بدون وجه حق، إضافة إلى تجميع 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية ممتلئة وفارغة بدون تصريح من مديرية التموين. كما تم ضبط 664 قطعة من البسكويت والكيك والاندومي والمكرونة منتهية الصلاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، وتحرير عدد من المحاضر المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي.