"طلاب من أجل مصر" تحصد مقاعد اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، نتائج انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس الاتحاد، والأمناء والأمناء المساعدين للجان المختلفة، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن إدارة الجامعة حريصة على ضمان مناخ من الشفافية والحيادية في أول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب، والتي تمثل تدريباً واقعياً على المشاركة السياسية، مما يعزز لدى الطلاب قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير.

كما دعا رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في الانتخابات إلى استشارة الطلاب والجامعة في جميع الأنشطة والأعمال القادمة.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبدالعال بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت في جو من الشفافية والنزاهة، مما منح الطلاب الحرية الكاملة في التصويت.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجميع مقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة، حيث نجحوا في الحصول على جميع المقاعد في كل كلية من كليات الجامعة، بالإضافة إلى مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

نتائج الانتخابات:

رئيس الاتحاد: الطالب الهواري منصور عبد السلام، الفرقة الخامسة، كلية الطب البشري.

نائب رئيس الاتحاد: الطالب عمر حسام الدين فيصل، الفرقة الثانية، كلية الألسن.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز العديد من الطلاب بمناصب مختلفة، حيث تم انتخاب:

أمين لجنة الأسر: الطالبة مريم إبراهيم عبد المولى عطية، الفرقة الثالثة، كلية الآداب.

أمين مساعد لجنة الأسر: الطالب كريم سامح عبد الله إبراهيم، الفرقة الثالثة، كلية التربية.

أمين اللجنة الرياضية: الطالب فتحي حسين فتحي شيحة، الفرقة الرابعة، كلية التربية الرياضية.

أمين مساعد اللجنة الرياضية: الطالب صابر محمد صابر إسماعيل، الفرقة الرابعة، كلية الحقوق.

أمين اللجنة الثقافية: الطالبة رنيم حمدان العمدة، الفرقة الرابعة، كلية الصيدلة.

أمين مساعد اللجنة الثقافية: الطالب محمود محمد حجاج، الفرقة الثالثة، كلية الطب البيطري.

أمين اللجنة الفنية: الطالب محمد أحمد طلحة، الفرقة الرابعة، كلية التربية النوعية.

أمين مساعد اللجنة الفنية: الطالب محمد عبد الرحمن عبد الرازق، الفرقة الرابعة، كلية الهندسة.

أمين لجنة الجوالة: الطالب محمد السيد حسن المنسي، الفرقة الخامسة، كلية العلاج الطبيعي.

أمين مساعد لجنة الجوالة: الطالب عبد الرحمن السيد الدريني، الفرقة الثالثة، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

أمين اللجنة الاجتماعية: الطالب علي محمود الرشيدي، الفرقة الرابعة، كلية الزراعة.

أمين مساعد اللجنة الاجتماعية: الطالبة حنين علاء رمضان، الفرقة الثالثة، كلية التجارة.

أمين اللجنة العلمية: الطالب محمد وهبي عيسى، الفرقة الثالثة، كلية التمريض.

أمين مساعد اللجنة العلمية: الطالبة رواء أشرف إبراهيم، الفرقة الرابعة، كلية الحاسبات والمعلومات.

تمت الانتخابات في جو من التنظيم والديمقراطية، وأكد الجميع التزامهم بتقديم أفضل خدمة للطلاب خلال فترة عملهم.